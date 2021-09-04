أنهت إدارة نادي هجر إجراءات التعاقد مع المهاجم المالي موديبو مايغا، وذلك لمدة موسم رياضي واحد قادما من نادي عجمان الإماراتي.

ويعتبر «مايغا» من أبرز اللاعبين في منتخب بلاده خلال السنوات الأخيرة، حيث مثل عدة فرق عريقة وبدأ مسيرته الاحترافية عبر بوابة فريق الرجاء المغربي، بعد ذلك انتقل إلى الدوري الفرنسي، ومثل أندية لومان وسوشو ومينز، وبعد نجاح تجربة اللاعب في الدوري الفرنسي وقع عقداً مع نادي وست هام يونايتد الإنجليزي الذي مثله اللاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، تلا تلك التجربة قدوم اللاعب للملاعب السعودية عبر بوابة نادي النصر السعودي، بعد ذلك انتقل اللاعب للدوري الإماراتي عبر أندية اتحاد كلباء وعجمان وخاض معهم تجربتين ناجحتين كان آخرها الموسم الماضي.

من جانبه أعرب «مايقا» عن سعادته بالعودة إلى الملاعب السعودية معتبراً تجربته مع نادي هجر محطة جديدة، متمنيا أن يقدم الإضافة للفريق الهجراوي، داعيا جميع محبي النادي لمساندة الفريق والوقوف معه.