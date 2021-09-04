أجلت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين مواجهة الباطن وضيفه الفتح ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي كانت مقررة لها أن تقام يوم السبت الموافق 9/11، حيث تم تأجيلها يوماً واحداً لتقام يوم الأحد الموافق 9/12 في تمام الساعة 6.40 مساءً على ملعب الباطن بحفر الباطن، وذلك بسبب تمديد أيام المباريات الدولية بقارة أمريكا الجنوبية ليومين إضافيين لفترة التوقف الدولية لشهر سبتمبر الجاري.

على الجانب الآخر، يخوض الباطن غدا (الأحد) مواجهة ودية أمام الاتفاق على ملعب الأخير بالدمام وذلك خلال فترة توقف الدوري الحالية.