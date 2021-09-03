شغلت قضية انتقال البرازيلي أنسيلمو، لاعب وسط الوحدة، الوسط الرياضي طوال الأسبوعين الماضيين، إذ حرص الجمهور والمهتمون على متابعة الصراع الاتحادي النصراوي للظفر بخدمات اللاعب المتألق مع الوحدة، الذي حطت أقدامه أخيرًا في عريجاء الرياض بنادي النصر.وتباينت آراء النقاد والخبراء بين مؤيد للتنافس الحر بين الأندية، ورافض يرى أن المزايدات التي حصلت في الصفقة، ومماطلات وكيله الذي ضرب عدة أندية سعودية بلعبة ذكية انتهت بأكبر قدر من النفع له ولموكله أنسيلمو.«عكاظ» بدورها الرائد في الصحافة الاستقصائية، استنطقت عددا من الخبراء في وساطة اللاعبين وإدارة الاحتراف الكروي في الأندية، لاستطلاع آرائهم حول القضية وسبر أغوارها.في البداية أوضح نائب رئيس نادي الاتحاد أحمد كعكي أنهم قدموا عرضهم لاستعارة اللاعب أنسيلمو من نادي الوحدة، إلا أن محاولة وكيل أعماله في خلق حالة من المزايدة بين الأندية السعودية دفعتهم للانسحاب من المفاوضات، وأضاف عبر تغريدة من حسابه الشخصي في «تويتر»: «لا صحة لتقديم عرض جديد للاعب، حيث تم قبل يومين إبلاغ إدارة نادي الوحدة، الذين أشكرهم على احترافيتهم في المفاوضات، بسحب عرضنا رسمياً».كما أكد وسيط اللاعبين وليد الرشيد بقوله «لا يخفى على الجميع أن لاعبا مثل أنسيلمو يعتبر إضافة كبيرة في دورينا. وكوسيط لاعبين سأكتب من منظور وزاوية ورؤية وكيل اللاعب. وأعرج بعدها على رأيي بتصرف إدارة الاتحاد في المفاوضات. فالوكيل، حينما يجد ضغطا كبيرا إعلاميا وجماهيريا من 3 أندية في ما يخص رغبتهم بضم لاعبه أنسيلمو، سيكون حريصا كل الحرص على كسب المبلغ الأكبر من الأندية الثلاثة.وأضاف: القضية أحدثت ضجة كبيرة في الأيام الأخيرة من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية. ومبالغة الوكيل كانت متوقعة لسبب ضيق الوقت والرغبة الكبيرة من الأندية وتحديدا النصر والاتحاد. تصرف الأهلي كان الأفضل لتمسكهم بعرضهم ولوجود بدلاء آخرين يملكون الجودة المطلوبة. ولم يجاروا طلبات الوكيل، والاتحاد يتحمل خطأه في عدم وجود البدلاء الممتازين، فلو افترضنا أنهم يملكون 3 بدائل، فباعتقادي أن اللغة ستختلف مع وكيل أنسيلمو وستشكل ضغطا عليه لقبول العرض، بسبب وجود موافقات للاعبين آخرين.أكد مدير الاحتراف سابقا بنادي الوحدة عبدالعزيز دبلول أن القضية أخذت منحنى آخر وأكبر من حجمها في الطرح الإعلامي رغم نجومية اللاعب، فالشو الإعلامي الذي طال التوقيع معه كانت خلفه أسباب إعلامية أكثر مما هي قيمة فنية للاعب، وهذا للأسف لأن بعض وكلاء اللاعبين يتعاملون مع هذا الحدث لغرض المزايدات. حيث إن بعض الأندية تتعاطى مع هذا الحدث الإعلامي وتصبح معاملة الجمهور وليس المسؤول في النادي في التعاقد مع اللاعب فالمبلغ كبير في التعاقد مع لاعب محور.حقيقة أرى أن هذا الموضوع دخلت فيه المزايدات ولا يستحق التصعيد الإعلامي الذي ظهر في انتقال اللاعب لنادي النصر.أكد الناقد الرياضي ووكيل أعمال اللاعبين والمدربين سابقا أحمد القحطاني، أن قضية اللاعب أنسيلمو وانتقاله لفريق النصر عمل احترافي يتماشى مع أنظمة التعاقدات والعمل الكروي محلياً وعالمياً. وأضاف: «اللاعب أنسيلمو تصدر المشهد في الأسابيع الماضية إعلامياً وجماهيرياً، والذي حدث يُعد من صميم العمل الاحترافي وليس فيه أي مشكلة أو تعارض مع نظام الاحتراف، فاللاعب كان متاحا لكل الأندية والموضوع أصبح عرضا وطلبا، وهذا الأمر طبيعي في كرة القدم، فالنادي الأهلي أول من فاوض اللاعب ومن ثم الاتحاد ولم يفعل إعلام الأهلي ضجيجاً ولم يتهم الاتحاد بالتخريب، ومن ثم دخل النصر وفاوض أنسيلمو وظفر به في الأخير، وهذا عمل إداري مميز يحسب لإدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر»، وزاد: «قضية أنسيلمو واضحة، عرض وطلب، ومن لديه القدرة المالية والتفاوضية يفوز باللاعب وهذا ما حدث وفق نظام الاحتراف». واختتم القحطاني حديثه بقوله: «أنسيلمو نجم يحتاجه فريق النصر فهو لاعب تكتيكي ماهر مفيد يجيد قيادة الوسط وبناء الهجمة وتنويع اللعب ومميز في الافتكاك القوي للكرة والتغطية الدفاعية ومهارة التسديد على مرمى الخصم، وأيضا هداف خطير وأعتقد أنه سيشكل مع علي الحسن ثنائية رائعة وإضافة فنية قوية ممتعة في الوسط النصراوي».