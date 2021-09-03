‏واصل لاعب منتخبنا الوطني ياسر الشهراني تألقه مع المنتخب وتقديمه المستويات الكبيرة.حيث تألق في مباراة منتخبنا التي أقيمت أمام منتخب فيتنام ضمن الجولة الأولى في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم القادمة، وترجم هذا المستوى بتسجيل هدف منتخبنا الثاني.هذا ويعتبر «الشهراني» الأكثر مشاركة مع منتخبنا الوطني، بـ(59) مباراة دولية.يذكر أن الشهراني حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.وأصبح «الشهراني» من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة السعودية في مركز الظهير الأيسر، وذلك ‏لثباته واستمراريته بهذا المستوى، ختاماً «ياسر الشهراني» المعنى الحقيقي للاعب المحترف.