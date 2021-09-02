قلب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تأخره لفوز قوي على ضيفه منتخب فيتنام بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، في افتتاح لقاءات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في قطر ٢٠٢٢م.

شهد اللقاء تقدم منتخب فيتنام أولاً عن طريق نغوين كوانغ هاي (د: ٣)، وفي الشوط الثاني أحرز نجوم الأخضر ثلاثة أهداف عن طريق سالم الدوسري من ركلة جزاء (د: ٥٥)، وياسر الشهراني (د: ٦٧)، وصالح الشهري من ركلة جزاء (د: ٨٠).

وبهذه النتيجة يحصد منتخبنا الوطني أول ثلاث نقاط في مشواره نحو التأهل لكأس العالم في قطر ٢٠٢٢م، فيما تلقى منتخب فيتنام خسارته الأولى.