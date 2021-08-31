‏بعد شد وجذب وطول انتظار ومفاوضات ماراثونية حط المحور البرازيلي أنسيلمو دي مورايس رحاله في العاصمة الرياض، بعد أن وقع عقدًا رسمياً مع نادي النصر على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قابل للتجديد، وأشارت المصادر إلى أن أنسيلمو سيتقاضى مع النصر قرابة 4 ملايين دولار، خصوصًا أنه كان يتقاضى مع الوحدة 3.8 مليون دولار بعد تجديده الأخير مع الوحدة حتى عام 2024، فيما كان يتقاضى مليون دولار في بداية قدومه للوحدة أثناء فترة رئاسة حاتم خيمي.وكشفت المصادر أن إدارة النصر قدمت 4 ملايين ريال للوحدة إضافة إلى التنازل عن مبلغ 6 ملايين ريال قيمة إعارة عبدالإله العمري للوحدة عام 2018، وهو ما أجبر إدارة الوحدة على الموافقة على إعارة اللاعب للنصر خصوصاً بعد إعلان نادي الاتحاد الانسحاب من الصفقة مؤخراً.اللافت أن أول مباراة سيخوضها أنسيلمو مع النصر ستكون أمام الاتحاد في المباراة التي ستقام بين الفريقين في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت 18-9-2021 على ملعب مرسول بارك في الرياض، وستسلط الأضواء على أنسيلمو وما سيقدمه خصوصاً بعد الضجة الإعلامية والجماهيرية عليه والصراع النصراوي الاتحادي على اللاعب الذي انتهى بإعارته للنصر.فيما أوضح مصدر مقرب من الوحدة أن خزينة «الفرسان» ستتلقى 5 ملايين ريال، مبينا أن أنسيلمو سوف يعود إلى الوحدة عند نهاية إعارته للنصر، لأنه يمتلك البطاقة الخاصة للاعب حتى عام 2024، مؤكدا أن الإدارة ستتخذ كل الإجراءات النظامية في حالة مماطلة اللاعب في العودة، من أجل حقوق نادي الوحدة التي تكفلها الأنظمة في مثل هذه الحالة، بحسب المصدر.يذكر أن أنسيلمو سيتم قيده في الكشوفات الصفراء بدلا من البرازيلي الآخر بيتروس الذي تلقى عروضا كثيرة من أندية محلية أبرزها التعاون والحزم وضمك إضافة إلى نادٍ إماراتي، ولم تتضح وجهة بيتروس القادمة.