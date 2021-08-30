اعتمد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تشكيل مجلس إدارة نادي الحزم، على أن تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات اعتباراً من 9-1-1443 هـ.ويتكون مجلس إدارة نادي الحزم المعتمد من:سلمان المالك رئيسا للنادي، وعبدالله مقحم المطيري نائبا للرئيس، فيما تضم عضوية مجلس الإدارة كلا من، نايف القزلان، محمد العوض، سلطان الحمود، طلال الحربي، خالد الشارخ، مليكة التركي، ورامي الشبعان.وقد عاد فريق الحزم إلى أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد حصولهم على بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى الموسم الماضي، ويقع حالياً بالمركز 13 من سلم ترتيب الدوري وبرصيده نقطتان.