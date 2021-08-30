أنهى البطل السعودي يزيد الراجحي،غمار منافسات النسخة الـ13 من باها بولندا وهو الظهور الأول له في الرالي البولندي، سابع جولات كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة «الكروس كانتري باها» من الـFiA في المركز الثاني بعد أن قدّم البطل السعودي مستوى لافتاً ومتزناً بتوقيت إجمالي قدره 5:03:44 أمام أقرب منافسيه، صاحب الأرض البولندي كريستوف هولوزيتش في منافسة مثيرة على متن سيارة تويوتا هايلوكس على المسارات الموحلة التي تسببت بها الأمطار الغزيرة في اليوم الأخير.وتألف السباق من مرحلتين بلغ مجموع مسافتهما 770 كلم في ثلاثة أيام مقسمة الى سبعة أقسام انتقائية خاضعة للسرعة بمسافتها 412 كلم حيث اتسمت المسارات البولندية بالتضاريس المختلفة والطقس الماطر عن اخواتها في المجر واسبانيا ضمن الجولات الأوربية للراليات الصحراوية الباها.وتمكن أيقونة رياضة المحركات السعودية، الراجحي مع ملاحه الإيرلندي مايكل اور من التغلب على الظروف المناخية التي واجهتهم في الأراضي الطينية الزلقة ما جعل القيادة عليها صعبة وخطرة على المشتركين، ولكن سرعان ما اشتدت المنافسة بين أصحاب الأرض والراجحي ما رفع سقف التحدي والإثارة.وقال سفير رياضة المحركات السعودية يزيد الراجحي: «كانت هذه المرة الأولى التي أشارك في باها بولندا ومن الصعب القدوم الى هنا للمرة الأولى ومعرفة طبيعة المسارات، لم أتوقع أبداً انها ستكون بهذا التحدي الكبير فقد امتلكنا الثقة الكافية بسيارتنا في جميع المراحل التي خضناها أنا ومايكل سوياً وهي ما جعلنا ننهي الرالي في المركز الثاني»، وأضاف: «كانت السيارة زلقة جداً من كل الجهات ولم نستطع التحكم بها ما جعلنا نختبر ظروفاً مناخية جديدة على متن سيارتنا تويوتا هايلوكس لأول مرة وسط غابات بولندا وأنا سعيد بالنتائج التي أنهينا هناك، متحمس للغاية لآخر راليين في أوروبا من روزنامة الكروس كانتري باها».