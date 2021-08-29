انتظم لاعبو المنتخب الوطني مساء أمس (السبت)، في مقر معسكرهم بمدينة الرياض، استعداداً لخوض الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وسيستهل الأخضر مشواره في الثاني من شهر سبتمبر القادم أمام منتخب فيتنام، وستقام على ملعب مرسول بارك، فيما ستكون المواجهة الثانية في السابع من شهر سبتمبر أمام منتخب عمان، وستقام على استاد السلطان قابوس.وخضع اللاعبون فور انتظامهم في المعسكر لفحص فايروس (كوفيد-19) وذلك من أجل التأكد من سلامتهم. وأجرى الأخضر مساء أمس حصة تدريبية على استاد الأمير فيصل بن فهد عند الساعة السابعة والنصف مساءً، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.يشار إلى أن قائمة المدير الفني رينارد ضمت (25) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، وهم: محمد العويس، زيد البواردي، فواز القرني، محمد الربيعي، محمد خبراني، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد البريك، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، علي الأسمري، سلمان الفرج، سامي النجعي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان، صالح الشهري.يذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، الصين، عمان، فيتنام.من جانب آخر، اتفق الاتحاد السعودي لكرة القدم مع شركة الوسائل السعودية على استضافة ملعب «مرسول بارك» لمباريات المنتخب الوطني الأول التي ستقام في مدينة الرياض ضمن التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.ويأتي هذا الاتفاق تلبية لمقترح الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول في أن يستضيف الملعب المباريات المزمع إقامتها في الرياض.وسبق أن خاض المنتخب الوطني الأول 7 مباريات على ذات الملعب، حيث استضاف منتخبات البرازيل، والعراق، والكويت، وفلسطين، واليمن، وسنغافورة، وأوزبكستان.من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم إن هذه الشراكة تمثل جانباً من أهداف الاتحاد السعودي الساعي دوماً لترسيخ التعاون مع الشركات الوطنية بما يحقق تطلعات الجماهير السعودية.وأكد القاسم أن الاتحاد السعودي لا يدخر جهداً من أجل توفير كل ما يلزم للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، لاسيما المنتخب الأول الذي سيستهل خلال أيام مرحلة الحسم بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، مشيداً في هذا الصدد بالدعم الكبير الذي يتلقاه الاتحاد من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والجهد الذي تقوم به وزارته من أجل الارتقاء بكل ما له علاقة بالرياضة وكرة القدم بالمملكة.وعبر رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية محمد الخريجي عن سعادته بثقة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومدرب المنتخب رينارد في ملعب مرسول بارك، مؤكداً أن هذه الثقة ستكون دافعاً للشركة لتقديم كل إمكاناتها لمؤازرة المنتخب السعودي، ومساندته في كل استحقاقاته، وتقديم كل المتطلبات للجماهير السعودية أثناء تواجدها في الملعب دعماً لمنتخبها.وصلت أمس (السبت)، بعثة منتخب فيتنام إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض استعداداً لمواجهة منتخبنا الوطني الخميس القادم في مستهل المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.وكان في استقبال البعثة عدد من منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم، والذين رافقوا البعثة إلى مقر إقامتها. ويحتضن ملعب «مرسول بارك» بالرياض مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الفيتنامي.