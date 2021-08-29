دخل المدرب الكرواتي آلين هورفات مدرب نادي النصر السابق الخيار الأول لنادي الطائي بعد إقالة المدرب التونسي محمد الكوكي.وبحسب مصادر «عكاظ»، فإن هورفات منح المفاوض موافقة مبدئية لتولي المسؤولية خلفا للتونسي ويجري حالياً إتمام كافة تفاصيل الصفقة التي تعد الأقوى للطائي في ترتيب أوراق فارس الشمال الذي ما زال يعاني من نزيف النقاط.وهورفات (47 عاماً) من مواليد سبتمبر 1973 وهو لاعب وسط كرواتي سابق مثل أندية رييكا وسيجيستا ونوفاليا، ودخل عالم التدريب عام 2005، وتولى تدريب فريقه السابق رييكا من يونيو حتى أكتوبر، وأقيل بعد 10 مباريات فقط حقق خلالها 3 انتصارات و4 تعادلات و3 هزائم، وتولى تدريب فرق كرواتية صغيرة، بعد ذلك مثل فريق دراغوفولياك ونوغوميتني، ثم رحل عن بلده وانتقل إلى السعودية لقيادة شباب النصر من سبتمبر 2016 حتى يونيو 2017 ثم شباب الوصل الإماراتي والعين والخليج السعودي.ويفضل المدرب الكرواتي آلين هورفات اللعب بطريقة 4-4-2، واحتل شباب النصر تحت قيادته المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي 2019 برصيد 32 نقطة، حيثُ خاض 14 مباراة، وفاز في 9 مباريات، وتعادل 5، ولم يتلق أي هزيمة، كما قاد فريق كرة القدم الأول بنادي النصر وحقق معه لقب كأس السوبر السعودي على حساب الهلال بثلاثية نظيفة.