شهد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في جولته الثالثة فقدان حامل اللقب فريق الهلال صدارة الفرق بعد تعادله السلبي مع ضيفه الباطن، فيما خطف النجم البرازيلي إيجور كورنادو لاعب الاتحاد الأفضلية في أول ظهور له، كما أصبحت الجولة الثالثة أكثر الجولات ظهوراً للبطاقات الملونة، إذ ظهرت البطاقة الصفراء 39 مرة، والحمراء ثلاث مرات.تمكن مهاجمو الفرق من إحراز 19 هدفاً في هذه الجولة وبأقل ستة أهداف عن الجولة الماضية، كما ظهر أول تعادل سلبي وذلك في لقاء الهلال والباطن، ويتصدر قائمة الهدافين الثنائي ليندر تاوامبا وعبدالرزاق حمدالله برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما، ويأتي من خلفهما المدافع الهداف أحمد حجازي قلب دفاع الاتحاد برصيد هدفين ومعه 13 لاعباً بذات الرصيد التهديفي، فيما يتصدر فريق النصر قائمة أكثر الفرق إحرازاً للأهداف برصيد 8 أهداف، يليه الاتفاق بـ7 أهداف، ويأتي فريق الطائي كأقل الفرق بهدف يتيم، أما الأقوى دفاعاً فيأتي الهلال أولاً بهدف وحيد، يليه الاتحاد، والفيحاء، والفتح بهدفين، أما الأضعف دفاعاً فريق التعاون، إذ تلقت شباكه 8 أهداف، يليه الحزم والشباب بـ7 أهداف.4 فرق لم تذق طعم الفوز في دوري المحترفين بعد مرور 3 جولات وهي الأهلي والشباب والتعاون، بالإضافة للحزم، وترك فريق الأهلي أكثر من علامة استفهام على أدائه في الجولات الماضية، إذ تعادل في اللقاءات الثلاثة رغم الأسماء الكبيرة التي تعاقدت معها الإدارة الأهلاوية، وكذلك الحال لفريق الشباب الذي اكتفى بنقطة وحيدة من تعادل وخسارتين.خطف النجم البرازيلي إيجور كونادو لاعب الاتحاد الأضواء في أول ظهور له في دوري المحترفين بعد أن قاد فريقه لفوز ثمين على مضيفه الفيصلي، إذ أحرز هدف الفوز بعد أن صنع هدف التقدم لزميله أحمد حجازي، فيما تفوق الحارس المحلي في الأكثر محافظة على نظافة شباكه، إذ يتصدر القائمة الثنائي أحمد الرحيلي حارس الرائد، وعبدالله المعيوفحارس الهلال بلقاءين.وصلت عدد البطاقات الحمراء إلى 4 بطاقات، 3 منها من نصيب الشباب بعد أن تعرض اللاعبان ايغور بانيجا وعلي مجرشي للطرد في لقاء فريقهما أمام الفتح، كما حصل لاعب التعاون سميحان النابت على البطاقة الحمراء أمام النصر، ووصل عدد البطاقات الصفراء إلى 103 بطاقات، وأصبح حارس الفيحاء فلاديمير ستويكوفيتش أول لاعب مهدد بالإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، إذ حصل في كل لقاء على بطاقة صفراء ليصل للعدد 3، ويعد فريقا التعاون والفيصلي الأكثر حصولاً على البطاقات الصفراء برصيد 10 بطاقات لكل فريق.