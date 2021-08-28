أكد القانوني المختص في النزاعات الرياضية عبدالله الشايع لـ«عكاظ» وجود خطأ فني واضح في مباراة الأهلي وضمك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الشايع «من وجهة نظري.. تعاد المباراة كاملة أو من وقت وقوع الخطأ الفني».

وزاد: «الأمر يعتمد على عدة شروط، أولا: تقرير مقيم المباراة بوقوع الخطأ الفني المؤثر، وثانيا: تقرير لجنة الحكام وتأييد تقرير المقيم ورفعه للجنة المسابقات».

وكان رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ماجد النفيعي قد أعلن رسميا التقدم باحتجاج على طريقة تنفيذ هدف نادي ضمك بسبب وجود خطأ فني، حيث جاء من ركلة البداية أثناء وجود عدد من لاعبي الأهلي في ملعب المنافس، بجانب عدم عودة الحكم إلى تقنية الفيديو (VAR)، وهو ما أكد النفيعي أنه يخالف صحيح القانون.

وانتهت مباراة الأهلي مع ضيفه ضمك بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.