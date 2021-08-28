استخدمت بعثة فريق الفيحاء الأول وسيلة «القطار» منطلقة من محافظة المجمعة للوصول إلى مدينة حائل بمسافة 400 كيلومتر لأداء المباراة التي تجمعهم بفريق الطائي الأول ضمن الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بسبب عدم توفر مطار في محافظة المجمعة للتنقل بين مدن المملكة جواً، حيث تضطر أندية المجمعة للسفر للرياض براً للوصول لمطار الملك خالد ومن ثم السفر لبقية مناطق المملكة.وسهّل ربط الخطوط الحديدية السعودية (سار) العاصمة الرياض بالمنطقة الشمالية مروراً بالمجمعة وبريدة وحائل بطول 2750 كيلومترا الذي انطلق العمل فيه في أواخر يوليو 2016، وساهم في تنقل الأندية بين مدن ومحافظات المملكة خاصة في المحافظات التي لا تتوفر فيها مطارات.وكان عدد من الأندية السعودية، منها الهلال والنصر، قد استقلت القطار للتنقل بين الرياض والمجمعة والقصيم خلال مباريات الدوري.