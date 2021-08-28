‏أفصح رئيس الاتحاد السعودي للرماية في المملكة الأمير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود لـ«عكاظ» عن نية الاتحاد السعودي للرماية إنشاء أكاديميات وأندية للرماية في المملكة.



وقال الأمير خالد لـ«عكاظ»: «هناك نية ونعمل عليها، عن قريب تسمعون ما يسركم لكل مهتم في هذه الرياضة».



وكان رئيس الاتحاد السعودي للرماية تفاعل مع مقطع فيديو متداول لمواطن سعودي وهو يصوب ببراعة ودقة على غطاء علبة ماء بلاستيكية، وعود خشبي صغير، من مسافة بعيدة، ليتمكن من فتح غطاء العلبة، واقتناص الهدف الآخر، من خلال طلقة واحدة، دون إسقاط علبة الماء أو إلحاق أي ضرر بها.



وعن ذلك قال رئيس الاتحاد عبر صفحته الشخصية في منصة تويتر: «ما شاء الله تبارك الله، ‏أتمنى من اللي كان يرمي بهالمقطع التواصل معي على الخاص».



ولاقت تغريدة رئيس اتحاد الرماية اهتماما بالغا من الجماهير الرياضية، إذ كانت التغريدة بمثابة نداء لجميع الموهوبين في الرماية للتفاعل مع الاتحاد والانخراط به رسميا، من خلال تجاوب رئيس الاتحاد بالرد على استفسارات وتعليقات المغردين، التي كشف في إحداها أنه سيبث خبرا سارا قريبا للجماهير بعد الانتهاء من كافة الإجراءات والموافقات الرسمية.



من جهة أخرى، تنطلق (الأحد) منافسات بطولة النخبة لرماية الأطباق للفئات (مبتدئين، أولى، ممتاز)، وكذلك بطولة الاتحاد للرماية العملية (الآبسك) التي تستمر منافساتها حتى يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر، ويدير منافسات البطولتين 9 حكام برئاسة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الحكم الدولي محمد مغرم العسيري.