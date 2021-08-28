واصل الفيحاء نتائجه الإيجابية بفوزه على مضيفه الطائي بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء تقدم الفيحاء بهدفين عن طريق رامون لوبيز من ركلة جزاء (د:37)، وأحمد بامسعود (د:41)، وقلص النتيجة للطائي نوليدج موسونا (د:45)، وقبل نهاية اللقاء أحرز الفيحاء هدفه الثالث عن طريق لاعبه مالك عبدالمنعم (د:88)، لينتهي اللقاء بفوز الفيحاء على الطائي بثلاثة أهداف لهدف.وبهذه النتيجة يحقق الفيحاء فوزه الثاني ويصل للنقطة السابعة، فيما تلقى الطائي خسارته الثالثة ليبقى رصيده دون أي نقطة.