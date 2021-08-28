خرج الباطن بنقطة ثمينة من أمام مضيفه الهلال، بعد أن تعادلا دون أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الملك فهد الدولي، في ختام لقاءات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء سيطرة هلالية وسط بسالة دفاعية لفريق الباطن، وعجز هجوم الهلال بقيادة قوميز وماريجا وكاريلو عن هز الشباك، ما استدعى مدرب الهلال جارديم لإخراجهم، والزج بالرباعي صالح الشهري وعبدالله الحمدان وبيريرا وفيتو، ولكنهم عجزوا هم أيضاً عن إحراز أي هدف، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.وبهذه النتيجة يفقد الهلال أول نقطتين له في الدوري ويصل للنقطة السابعة، فيما حقق الباطن تعادله الأول ووصل للنقطة الرابعة.