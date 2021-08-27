وضعت جماهير نادي النصر لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم في محك حقيقي عندما قام مدرج الأصفر برمي عدد من قوارير المياه الفارغة وتحديداً في المكان المخصص لمجلس الجمهور تجاه حارس نادي التعاون عندما كان فريقها مهزوماً أمام «السكري»، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.هذا وقد تحدثت بعض البرامج الرياضية عن هذا التصرف غير المقبول مهما كانت النتيجة، مؤكدة أن مثل هذا العمل غير اللائق سيتضرر منه فريقهم كون لجنة الانضباط لن يمر عليها مثل هذا التصرف مرور الكرام.