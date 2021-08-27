أعلن نادي مانشستر يونايتد توصله إلى اتفاق للتعاقد مع المهاجم كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي في انتظار الانتهاء من الاتفاق على البنود الشخصية واجراءات التأشيرة والفحص الطبي، إذ سيعود الدولي البرتغالي إلى النادي الذي فاز معه بثمانية ألقاب كبرى بين 2003 و2009، وكشف التقرير الذي نشره موقع «RT» الالكتروني عبر موقعه الرسمي، أن يونايتد تعاقد مع رونالدو مقابل 25 مليون يورو.وكان كريستيانو الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، قد فاز حتى الآن بأكثر من 30 لقبا خلال مسيرته بما في ذلك خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وأربعة ألقاب لكأس العالم للأندية، وسبعة ألقاب في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وأوروبا، وفي فترته الأولى مع مانشستر يونايتد سجل 118 هدفا في 292 مباراة.