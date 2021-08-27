توج مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل بن علي النمر، بحضور وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد فريق مضر بلقب النسخة الأولى من كأس السوبر السعودي (مهد 2021) بعد فوزه على «النور»، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم (الجمعة) على صالة وزارة الرياضة بمدينة الرياض.وتمكن مضر من الفوز على النور بعد أن أنهى الشوط الأول بفارق 4 أهداف (10-6)، فيما تمكن النور من قلب الطاولة في الثلث الأخير من الشوط الثاني وتقدم بفارق هدف (16-15)، واستمر السجال بين الفريقين حتى الثواني الأخيرة ليخطف مضر هدف التقدم في الدقيقة 29، ومن ثم دافع بقوة في العشر ثوان الأخيرة، لينتهي اللقاء بنتيجة 21-22.وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد رئيس لجنة المسابقات علي العليوات نجاح السوبر السعودي في نسخته الأولى، مقدماً جزيل شكره لجماهير الفريقين على حضورهم ومساهمتهم في نجاح البطولة، وأضاف: «جزيل الشكر والامتنان لأكاديمية مهد الرياضية على رعايتها للسوبر، ونطمح إلى أن تكون المنافسات القادمة أجمل وأفضل».