بعد مرور عامين من مبادرة «الإعلام الجامعي» التي أسسها الاتحاد السعودي للهجن بالتعاون مع جامعة الطائف لتأسيس وبناء إعلام متخصص يتيح لطالب قسم الإعلام في الجامعة فرصة لم تكن موجودة من قبل، وهي التدريب والتطبيق داخل مركز إعلامي متخصص يضم جميع المنصات الإعلامية الرائدة من صحافة وقنوات تلفزيونية وإعلام جديد ويحتك مع أمهر الإعلاميين السعوديين ويشارك ويشاهد عن قرب كيفية صناعة المحتوى الإعلامي ومراحل صناعته منذ البدء وحتى النشر، كما تهدف المبادرة إلى تدريب طلاب قسم الإعلام وعلوم الاتصال بالجامعة في مهرجان ولي العهد للهجن ليمارسوا العمل الميداني بكافة فنونه، وتطبيق المهارات المتنوعة لأدوات وفنون الصحافة والإعلام في تظاهرة كبيرة وضخمة بحجم مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، الذي تحتضنه الطائف من الـ8 من أغسطس الجاري، وحتى الـ9 من سبتمبر المقبل.

يذكر أن المبادرة وقعها وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورئيس جامعة الطائف السابق في نسخة مهرجان ولي العهد للهجن السابقة، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي الذي يعتبر الداعم الأهم لرؤية المبادرة النور وتوفير كافة الإمكانات التي تحتاجها المبادرة، ووكيل الوزارة للإعلام والعلاقات العامة رجاء الله السلمي المساهم في تطوير المبادرة ومتابعتها وزيارة طلابها وتوجيه كلمة محفزة لهم، كما جدد رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري الاتفاق مع رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان ولي العهد في نسخته الثالثة محمد البلوي على تفعيل مبادرة «الإعلام الجامعي» لتعزيز مهارات الطلاب الإعلامية ولتحقيق التكامل بين المؤسسات الحكومية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لمجتمع حيوي ووطن طموح بسواعد أبنائه.