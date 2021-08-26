قلب فريق النصر تأخره لفوز على ضيفه التعاون بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد جامعة الملك سعود بالرياض ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء إثارة وندية في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة إذ تعرض لاعب التعاون سميحان النابت للطرد (د: ٧٧)، ومع ذلك تقدم التعاون بالنتيجة أولاً عن طريق لاعبه كاكو من ركلة جزاء (د: ٨٨)، وفي الوقت بدل الضائع احرز النصر ثلاثة أهداف عن طريق أبو بكر (د: ٩٠+٢)، وعبدالرزاق حمدالله هدفين (من ركلة جزاء ٩٠+٨، ٩٠+١٤)، لينتهي اللقاء بفوز النصر على التعاون بثلاثة اهداف لهدف.وبهذه النتيجة يحقق النصر الفوز الثاني له في الدوري ويصل للنقطة السادسة، فيما تلقى التعاون الخسارة الثانية وتجمد رصيده عند نقطة واحدة فقط.