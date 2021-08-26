حرم أبها ضيفه الاتفاق من صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن أحرز هدف التعادل في الوقت القاتل، ليتعادل الفريقان بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدوري المحترفين.تقدم الاتفاق أولاً بهدف مبكر عن طريق نجمه روبن كوايسون (د:٩)، وفي الوقت بدل الضائع أدرك أبها التعادل عن طريق مهاجمه ميتشيل تي فريدي (د:٩٠+٣).وبهذه النتيجة يحقق أبها تعادله الأول في الدوري ويصل للنقطة الرابعة، فيما حقق الاتفاق تعادله الثاني ووصل للنقطة الخامسة.