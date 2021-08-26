واصل الشباب إخفاقاته بعد أن خسر لقاءه أمام مضيفه الفتح بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء حالتي طرد من فريق الشباب، إذ تلقى قائد الفريق إيفر بانيغا البطاقة الحمراء (د:٢١)، وكذلك زميله علي مجرشي (د:٨٤)، وجاء هدفا الفتح عن طريق فراس البريكان (د:٢٥)، ونواف بوشل (د:٨٧).وبهذه النتيجة يحقق الفتح فوزه الأول في الدوري ويصل للنقطة الرابعة، فيما تلقى الشباب خسارته الثانية وتجمد رصيده عند نقطة واحدة.