رفض مهاجمو الأهلي كل الفرص لتحقيق فوزه الأول في الدوري، ليخرج متعادلاً مع ضيفه ضمك بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء بداية مثيرة، إذ تقدم الأهلي عن طريق الحسن نداو (د:١٨)، وسرعان ما عادل ضمك النتيجة بعد مرور دقيقة واحدة فقط عن طريق العربي هلال سوداني (د:١٩).وفي الشوط سيطر الأهلي على مجريات اللقاء، وسط تراجع لضمك الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.وبهذه النتيجة يحقق الأهلي التعادل الثالث على التوالي ويصل للنقطة الثالثة، فيما وصل ضمك للنقطة الرابعة من فوز وتعادل وخسارة.وفي المباراة الأخرى، استعاد الرائد نغمة الانتصارات على حساب ضيفه الحزم، بعد أن تغلب عليه بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في افتتاحية لقاءات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء سيطرة متبادلة بين الفريقين إلى أن تمكن رائد الغامدي مهاجم الرائد ومن مجهود فردي من إحراز هدف التقدم لفريقه في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (د:45+2). ومع بداية الشوط الثاني ضاعف زميله كريم البركاوي النتيجة بإحرازه الهدف الثاني للرائد (د:47). وبذلك يحقق الرائد فوزه الثاني ويصل للنقطة السادسة، فيما تلقى الحزم الخسارة الأولى له في الدوري ويتجمد رصيده عند نقطتين.