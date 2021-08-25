فجع الوسط الرياضي اليوم بخبر وفاة وكيل وزارة الرياضة السابق عبدالله العذل، إثر إصابته بسكتة قلبية في لندن. من جانبها، قدمت وزارة الرياضة أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وغرد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه في تويتر قائلاً: «رحم الله الأستاذ عبدالله العذل رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، سنظل نتذكر إخلاصه وتفانيه في خدمة القطاع الرياضي، كأحد أبرز القيادات الرياضية في وطننا الغالي، خالص العزاء لأسرته وذويه وللجميع، (إنا لله وإنا إليه راجعون)». كما نعى الرئيس العام لرعاية الشباب سابقاً الأمير نواف بن فيصل، الفقيد، وقال: «رحم الله العزيز الوفي ⁧‫عبدالله العذل‬⁩، كان رفيق درب والدي رحمه الله ومحل ثقته، وأستاذي الذي تعلمت منه وسعدت بزمالته وصداقته، خدم دينه ووطنه بكل اخلاص، آلمنا جدا الخبر، والحمد لله على كل حال، وخالص العزاء لأسرته الكريمة وإخواني أبنائه، (إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون)». وغرد رئيس نادي القادسية السابق جاسم الياقوت: «لا حول ولا قوة الا بالله، رحم الله الصديق العزيز ⁧‫عبدالله العذل‬⁩ فقيد الوطن وكيل وزارة الرياضة الأسبق وأسكنه فسيح جناته، عزاؤنا لأسرة آل عذل الكرام، (إنا لله وإنا اليه راجعون)».