أكملت اللجنة الإشرافية لدوري المدارس كافة الترتيبات الخاصة بإقامة معسكر تدريبي لنخبة اللاعبين الموهوبين في إسبانيا خلال الفترة من 26 أغسطس الحالي حتى 12 سبتمبر القادم، ضمن برنامج فني إعدادي أعدته إدارة مشروع دوري المدارس، وتنفذه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم لإعداد جيل جديد لرياضة كرة القدم السعودية.

ويرأس بعثة فريق نخبة لاعبي دوري المدارس، عضو اللجنة الإشرافية رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان، الذي أكد أن «الهدف من إقامة هذا المعسكر هو إكساب اللاعبين المختارين من دوري المدارس معارف جديدة في رياضة كرة القدم من مختلف النواحي الفنية والإدارية والفكرية، وفق برنامج فني معد لهم»، مبيناً أن «مشروع دوري المدارس الذي تنفذه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم يمضي في نسخته الثانية، بعد التوقف السابق بسبب جائحة كورونا، ليحقق أهدافه، وهي اكتشاف المواهب الكروية التي تزخر بها مدارس التعليم العام في جميع محافظات المملكة، بعد النجاح الباهر في النسخة الأولى».

وأكد الشعيلان أن «اهتمام ودعم ومتابعة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير التعليم حمد آل الشيخ بهذا المشروع الرياضي، يدفعنا في اللجنة الإشرافية برئاسة الدكتور رجاءالله السلمي مع إدارة المشروع إلى بذل مزيد من الجهد والعمل لتنمية الرياضة المدرسية والمواهب الرياضية، لتكون رافداً كبيراً للرياضة السعودية، وهذا يأتي ضمن مستهدفات وزراتي الرياضة والتعليم المنبثقة من رؤية 2030».

وأوضح الشعيلان أن الفريق سيدربه في المعسكر الإعدادي، المدرب الإسباني ياغو أغالير، مشيراً إلى أن البرنامج الإعدادي سيقام في مدينتي مدريد وبرشلونة، يتضمن مباريات تجريبية ومحاضرات فنية متنوعة.

وتضم قائمة الفريق، اللاعبين التالية أسماؤهم:

سعيد عبدالله العامري

علوي حسن العطاس

علي سالم العطاس

عبدالرزاق صولان عواجي

فراس توفيق رباط

خالد حسن العبدالمحسن

عبدالله أحمد العلي

بهيان بسام القحطاني

مالك حمزة راجح

فيصل عبدالله عبدالرزاق

حمزة محمد شحاتة

جواد هاشم العلوي

رويد آدم محمد الهوساوي

عبدالصمد عبدالخالق القحطاني

عبدالله عبدالكريم الربيعة

فهد خالد الشايع

إبراهيم أحمد عقيل

عبدالله ناصر آل بليهي

فهد تركي الدهمشي