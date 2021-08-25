كلّف وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، فريقاً خاصاً من الوزارة، لمتابعة حالة اللاعب خالد مسعد، والوقوف على كافة احتياجاته ومساعدته، وتلبية كل ما يتطلبه وضعه الحالي، إلى جانب الاطلاع على أحوال أسرته وتقديم ما تحتاجه.يذكر أن وزير الرياضة قد وجّه في نهاية 2020، بدعم أسرة اللاعب ومتابعة حالته الصحية، وتم ذلك في حينه، إلا أن حالته الصحية عادت لوضعها السابق في الفترة الأخيرة.