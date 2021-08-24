كشف مصدر خاص ل«عكاظ» بأن إدارة نادي النصر أبلغت وكيل لاعب فريقها الكروي الأول عبدالرحمن العبيد، بالبحث لموكله عن نادٍ آخر خلال الفترة المقبله المتبقية من عقده.وبين المصدر أن إدارة النصر لا ترغب في استمرار اللاعب ضمن صفوف فريقها الفترة المقبلة خاصة أن اللاعب لم يقدم ما كانت الجماهير النصراوية تتطلع إليه منذ قدومه مطلع العام 2018م.وينتهي عقد العبيد مطلع العام 2022 بعد أن أمضى 4 سنوات مع فريق النصر مُنح فيها الفرصة كاملة بيد أن اللاعب ظل عاجزاً عن إثبات نفسه في نظر جماهير النادي العاصمي.وكشف المصدر أن وكيل اللاعب بدأ فعلياً في تسويقه، إذ تم عرض اللاعب على ناديي الاتحاد والاتفاق لتوقيع اللاعب مع أحدهمها فور نهاية عقده.