قطعت إدارة نادي الوحدة شوطاً كبيراً نحو الحصول على شهادة الكفاءة المالية من أجل تسجيل بعض العناصر التي جلبتها هذا الموسم. وعلمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن أوراق الشهادة المالية في مراجعة أخيرة قبل رفعها إلى وزارة الرياضة.من جهة أخرى تعود بعثة الفريق الأول إلى مدينة جدة مطلع الأسبوع المقبل بعد أن أقام الفريق معسكراً هناك خاض خلاله 4 وديات كسبها جميعاً، وسيواصل الفريق تدريباته الاستعدادية على ملعب رديف الجوهرة إلى حين مواجهته مع فريق الأخدود في مكة المكرمة يوم الأربعاء الـ8 من شهر سبتمبر القادم.