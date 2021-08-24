كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب وسط فريق الاتفاق محمد الكويكبي إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة الفخذ الخلفية، ويحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تصل من 3 إلى 4 أسابيع، على أن يخضع في الأسبوع الثاني لأشعة الرنين للوقوف على مدى تحسن إصابته.من جهته، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته على رديف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحضيراً لمواجهة مضيفه فريق أبها يوم (الخميس).وكان التدريب الذي قاده خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية، ثم أدى اللاعبون الذين خاضوا مواجهة الشباب الماضية تدريباً خفيفاً اختتم بكرة القدم على شبك الطائرة، فيما قسم العطوي بقية اللاعبين إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية على محطات عدة، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.وعقد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحمد المالكي إلى جانب المهاجم عبدالله السالم مؤتمراً صحفياً عند الساعة الـ3:30 من مساء اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات بالنادي، للحديث عن استعدادات فارس الدهناء لمواجهة أبها ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.