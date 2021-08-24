بينت مصادر لـ«عكاظ» أن إدارة نادي النصر قد اجتمعت مع لاعب فريقها الكروي الأول ونجم المنتخب السعودي سلطان الغنام قبل يومين، بهدف التحاور حول تمديد عقده الذي ينتهي منتصف العام القادم ٢٠٢٢.وأكدت المصادر أن إدارة النصر قد اتفقت مع الغنام على تحسين عقده، بمضاعفته ٣ أضعاف، ليصبح إجمالي العقد السنوي قرابة ٦ ملايين ريال.وأوضحت المصادر أن الطرفين اتفقا على كافة بنود العقد الجديد الذي سيلغي ما تبقى من عقده السابق، وسيوقع الطرفان عقداً جديداً بالبنود والمزايا المالية الجديدة خلال أيام، سيمثل اللاعب بموجبه الفريق لمدة ٣ سنوات إضافية.ويدخل سلطان الغنام الفترة الحرة بعد ٤ أشهر من الآن، وهو الأمر الذي دفع جماهير النصر لمطالبة إدارة ناديها بضرورة تجديد عقد اللاعب.ويتقاضى الغنام حالياً قرابة 1.5 مليون ريال سنوياً، وهو المبلغ المنصوص عليه في عقده الحالي الذي بدأ منتصف ٢٠١٨، بعد أن استقطب النصر اللاعب من نادي الفيصلي صيف ذلك العام.