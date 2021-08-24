توقف المفاوض الأهلاوي مع لاعب المحور البرازيلي أنسيلمو دي مورايس عند الرقم 2.5 مليون يورو كحد أقصى ثمناً لتمثيل صفوف القلعة لموسم كروي واحد، وهو الأمر الذي كان بمثابة الضوء الأخضر للغريم التقليدي نادي الاتحاد للدخول على خط التفاوض وقطع مشوار مريح اتسم بالإيجابية مع إدارة نادي الوحدة واللاعب الذي بدا متجاوباً مع العرض الاتحادي ورحب بخوض تجربة احترافية جديدة مع عميد الأندية، وذلك بحسب مصادر خاصة لـ«عكاظ» أكدت أن انسيلمو تمسك في مرات سابقة بمطالبه التي حالت دون توقيعه مع كثير من الأندية التي أبدت رغبة جادة في كسب خدمات اللاعب وتمثلت في طلبه 4 ملايين يورو للموسم الواحد، إلا أن انسيلمو عاد ليقدم تنازلات عن شروطه السابقة وتحديداً فيما يخص الجانب المالي.

وتؤكد المصادر ذاتها إلى أن انسيلمو بات على مقربة من تمثيل صفوف الاتحاد هذا الموسم بنظام الإعارة مع أفضلية شراء ما تبقى من عقده ومن المنتظر أن تعلن الإدارة الاتحادية الصفقة في غضون الأيام القليلة القادمة.

يذكر أن نادي الوحدة أعلن في مايو 2020، تجديد عقد اللاعب البرازيلي أنسيلمو دي مورايس؛ ليستمر مع الفريق الوحداوي حتى عام 2024.

**تطورات المفاوضات مع انسيلمو**

- الأهلي قدم عرضاً بـ2.5 مليون يورو

- انسيلمو يطلب 4 ملايين يورو

- الاتحاد يقطع شوطاً متقدماً في المفاوضات