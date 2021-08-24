استقبل نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم، لاعب المنتخب السعودي للسباحة ونادي جبة بالمنطقة مشاري عبدالله الجميلي الذي حقق المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 100م فراشة بفئة 11 - 12 سنة في البطولة الخليجية الـ 28 للألعاب المائية المقامة في دولة قطر، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة حائل أحمد بن محمد روزي، ورئيس مجلس إدارة نادي جبة عبدالله الأسمر الشمري. وأعرب نائب أمير المنطقة عن تهنئته للوطن وللسباح مشاري الجميلي بطل الخليج ولاعب ‫نادي جبة بمنطقة حائل بمناسبة تحقيقه الميداليات الذهبية في البطولة، مؤكداً اعتزازه بالإنجازات التي يحققها أبناء الوطن. يذكر أن فريق المنتخب السعودي للسباحة حقق المركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة في سباق تتابع 4 / 100 م متنوع الفئة العمرية 11-12 سنة والمكون من السباحين غانم الصلحي، محمد عبيد، مشاري الجميلي، أسامة العيسى.