اجتمع مدرب فريق الحزم «هيلدر» بلاعبي الفريق قبل انطلاقة التدريبات وحثهم على تلافي الأخطاء التي حدثت في المباراة الماضية أمام الأهلي بعد أن كان الفريق متقدماً بهدفين قبل أن يدرك الأهلي التعادل، مطالباً إياهم بالتركيز في جميع المباريات القادمة حتى نهاية المباراة.من جانبٍ آخر، واصل فريق الحزم تدريباته الاعتيادية استعداداً لمباراة الفريق القادمة (كلاسيكو القصيم) أمام فريق الرائد ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستقام على مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، حيث بدأ المران بتدريبات لياقية حول الملعب بعدها تدريبات فنية وتكتيكية. واختتم المران بمناورة وسط الملعب قسم فيها اللاعبين إلى مجموعتين، طبق فيها بعضاً من الجمل الفنية.