تمكنت إدارة نادي الخليج برئاسة المهندس علاء الهمل من إنهاء إجراءات ضم المهاجم الايفواري مامادو سورو نانغا للفريق الأول بنادي الخليج بعد اجتيازه الفحوصات الطبية اللازمة.وجرت مراسم توقيع العقد مساء اليوم (الاثنين) بمقر النادي، بحضور عضو مجلس الإدارة محمد الكحل.في الوقت الذي التحق العاجي سورو بالبعثة التي غادرت إلى الجبيل لإقامة معسكر داخلي يمتد حتى الأسبوع المقبل اذ تكفل بالمعسكر رئيس هيئة أعضاء الشرف بالنادي العضو الذهبي الدكتور عبدالله السيهاتي.و مثل مامادو سورو (28 عاماً) نادي البكيرية في الموسم الماضي مسجلًا 15 هدفا في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى إضافة لتمثيله الشعلة في موسم 2020/2019 وإحرازه 16 هدفا (31 هدفا خلال الموسمين الماضيين اللذين شارك فيهما في الدوري).