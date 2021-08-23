أنهى نادي الحزم التوقيع النهائي مع لاعب وسط نادي سانتوس البرازيل «أليسون لوبيز» بشكل رسمي بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح. وكان نادي الحزم قد أعلن سابقاً عن توصله لاتفاق مع اللاعب إلا أن النادي أعلن اليوم التوقيع معه بشكل رسمي. وكان اللاعب (٢٨ عاما) قد شارك مع سانتوس في الموسم الماضي في 38 مباراة بجميع البطولات، و19 مباراة في الموسم الحالي، قبل أن ينتقل لنادي الحزم. ويستعد المدرب للاستفاده من خدمات لوبيز في تعزيز مستوى الفريق، عقب المستوى القوي الذي بدأ به الموسم بتعادلين مع الأهلي والتعاون رابع الترتيب في الموسم الماضي.