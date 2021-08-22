قررت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي الطائي بدءًا من تاريخ 19 أغسطس 2021م، وإحالة الرئيس التنفيذي والمدير المالي والمحاسب بنادي الطائي للإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الرياضة.وأوضحت اللجنة أن قرارها جاء بسبب عدم قيام نادي الطائي بالإفصاح عن وجود التزامات مالية لصالح نادي النصر التي تبلغ قيمتها 430 ألف ريال ومستحقة بتاريخ 1 يناير 2021م وفقاً لما رفعته إدارة نادي النصر للجنة في يوم السبت 14 أغسطس 2021م بعد إصدار اللجنة قرار منح الشهادة لنادي الطائي.وقامت اللجنة بمخاطبة إدارة نادي الطائي وطلبت الإفادة عن ذلك فقد وَرَد للجنة رداً من النادي في يوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021م يُفيد بصحة هذا الالتزام وأن سبب عدم الإفصاح عنه في حينه كان بسبب خطأ إداري ارتكبته الإدارة المالية بالنادي، وأن إدارة النادي قامت على الفور بالوفاء بهذا الالتزام لصالح نادي النصر وسداد المبلغ المستحق.وأشارت اللجنة إلى أنه وبعد اطلاعها على كامل المستندات ودراسة جميع التفاصيل المتعلقة بها قانونياً فقد ثبت للجنة مخالفة نادي الطائي للمادة (10/11) من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية التي تنص على: "يجب على النادي تزويد اللجنة بتقارير الالتزامات المستحقة وحالة القضايا المنظورة والصادرة في شأنها قرارات أو أحكام بشكل شهري ومحدّث"، وبناءً على ما تقدم واستنادا للمادة (20) من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، فقد قررت اللجنة العقوبات السابقة ، وإحالة المخالفة للاتحاد السعودي لكرة القدم لاتخاذ ما يلزم وفقاً للأنظمة واللوائح.