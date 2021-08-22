أكد لـ«عكاظ» قائد نادي الاتحاد السابق أحمد جميل أن المدرب البرازيلي كاريلي أقل من أن يقود الفريق الاتحادي، ومسألة التجديد له عقب نهاية الموسم الماضي كان قرارا غير صائب، مبينا أن المدرب كاريلي كان بإمكانه قيادة العميد لتحقيق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي، وأضاع لقب الدوري بعمله الفني الضعيف وعدم قدرته على تحقيق الانتصارات مع الفرق المتوسطة وأيضا فرق مؤخرة الدوري، وواصل ذلك من خلال بدايته منافسات الدوري بعد أن خسر من الفيحاء الصاعد حديثا للدوري بعد أن لعب بثلاثة محاور خلال مجريات المباراة ما ساهم في استغلال فريق الفيحاء لذلك الأمر ونجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد والفوز بنقاط المباراة، وأيضا رغم انتصار العميد على فريق الرائد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الثانية إلا أننا شاهدنا تراجع الفريق الاتحادي في الشوط الثاني وعدم استفادة كاريلي من فرص سيطرته على مجريات المباراة وزيادة الغلة التهديفية للعميد.وأضاف: «تواصلت أخطاء كاريلي في نهائي كأس محمد السادس ولم ينجح في تحقيق اللقب العربي، بل ساهم بإجراء تغييرات فنية غير موفقة في عدم تعزيز قوة الفريق من الناحية الهجومية في الشوط الثاني وحسم اللقاء في الأشواط الأصلية بدلا من اللجوء لضربات الترجيح التي خسر من خلالها الفريق الاتحادي بطولة خارجية كانت من أسهل البطولات».وطالب جميل إدارة النادي بسرعة اتخاذ قرار الاستغناء عن المدرب والبحث عن مدرب كفؤ يستطيع قيادة العميد فنيا بالشكل الذي يتناسب مع العناصر والإمكانات الفنية الموجودة في الفريق الاتحادي من أجل المنافسة على باقي البطولات المحلية والقارية في الموسم الحالي.وأوضح السد الاتحادي العالي أن الفريق بحاجة ماسة لمهاجم داخل الصندوق يساهم في ترجمة الفرص لأهداف في المباريات بعد أن اتضح ذلك من الموسم الماضي.ووجه رسالة لإدارة النادي في ختام حديثه بقوله:«لا بد من الحزم مع بعض اللاعبين وضرورة تطبيق اللوائح والأنظمة وعدم منح أي لاعب فرصة لأن يرى أن مصلحة الفريق تتوقف على تواجده فالعميد لا يقف على لاعب بعينه».