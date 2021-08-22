توج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم فريق الرجاء المغربي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد فوزه على الاتحاد 8/‏7 (الأشواط الأصلية 4/‏ 4)، فيما حصل الاتحاد على المركز الثاني والميداليات الفضية.شهد اللقاء إثارة وندية منذ دقائقه الأولى، إذ تقدم الاتحاد أولاً عبر برونو هنريكي (د: 4)، وعادل للرجاء إلياس حداد (د: 5)، وأضاف الرجاء الهدف الثاني عن طريق محمود بنحليب (د: 13)، ليعود الاتحاد ويحرز هدف التعادل عن طريق رومارينهو من ركلة جزاء (د: 28)، وأنهى الرجاء الشوط الأول متقدماً بالهدف الثالث والذي جاء عن طريق زكريا الوردي (د: 37)، وفي الشوط الثاني أضاف الرجاء الهدف الرابع عن طريق سفيان رحيمي (د: 50)، ولكن عاد الاتحاد مجدداً وبقوة وأحرز هدفين عن طريق رومارينهو (د: 53، ومن ركلة جزاء 64)، لينتهي الشوط الثاني بالتعادل بأربعة أهداف لكل منهما، ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للرجاء والذي أحرز لاعبوه أربع ركلات ترجيح فيما أحرز لاعبو الاتحاد ثلاث ركلات لينتهي اللقاء بفوز الرجاء بنتيجة 8/‏7 ويتوج بلقب البطولة.