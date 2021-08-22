اختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو بطولة التايكوندو النسائية الأولى للبومسي التي أقيمت بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، حيث شهدت البطولة منافسة قوية من قبل اللاعبات اللاتي مثلن فرق أندية وج والتحالف والرياض، أكاديمية أبرار، أكاديمية الريم الدولية، فنون آسيا، مركز خطوات الأبطال، رواد العرب، فريق JC . وجاء الترتيب الفردي للمشاركات على النحو التالي:فئة الفراشات:1. لجين قاري - أكاديمية أبرار 22. الماسة الغامدي - التحالف3. ديما شويعر - أكاديمية أبرار 14. مريم نوفل - خطوات الأبطالفئة الزهرات:1. ارام أسامة - وج2. ريم سبتاوي - خطوات الأبطال 23. سيما نبعة - خطوات الأبطال 14. مرام خالد اليحياء - التحالففئة الفتيات:1. زين الشرف العويشق - التحالف2. سيدرا نبعة - خطوات الأبطال 13. رغد شرواني - فنون آسيا4. روز اللحياني - أكاديمية الريمفئة تحت 30 سنة:1. رهف الجوهي - التحالف2. علياء فادان - أكاديمية الريم3. رنا الشريف - نادي jc4. بنان يماني - نادي jcفئة تحت 40 سنة:1. أبرار بخاري - أكاديمية أبرار 22. لارا كاظم - نادي وج3. هدى اليزيد - نادي الرياض4. أروى حسن - أكاديمية أبرار 1فئة فوق 40 سنة:1. أريج سيهاتي - أكاديمية أبرار 12. بسنت أمين - أكاديمية أبرار 2وفي الترتيب العام للبطولة في فئتي الفراشات والزهرات جاء نادي وج بطلاً للبطولة، وحل فنون آسيا في المركز الثاني، وأكاديمية أبرار في المركز الثالث، ونادي التحالف في المركز الرابع. وفي فئتي الفتيات والسيدات حل نادي التحالف بطلاً للبطولة فيما جاءت أكاديمية الريم الدولية في المركز الثاني وأكاديمية أبرار في المركز الثالث ومركز خطوات الأبطال رابعاً. وتم منح فريق (JC ) ومركز خطوات الأبطال جائزتي الفريق المثالي. فيما أدار المنافسات وتنظيم البطولة طاقم تحكيم نسائي مكون من الحكمات سحر مؤمنة «الحكم العام للبطولة»، صفاء النعماني، نوال قنوني، نجود إمام، فاطمة آيت حمو، سلوى سجيني، غالية غالي.وقام بتتويج الفائزات عضو مكتب وزارة الرياضة بمحافظة جدة الأستاذة رؤى قطان.