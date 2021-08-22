طمأن لاعب الباطن عبدالعزيز العلاوي، جماهير فريقه على وضعه الصحي، وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مواجهة فريقه مع أبها ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد احتكاكه القوي مع أحد لاعبي أبها وتم نقله بسيارة الإسعاف لمستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن، وكان الجهاز الطبي بنادي الباطن قام بتدخل سريع لإسعاف اللاعب الذي تعرض إلى حالة بلع اللسان وتم إسعافه فوراً إلى المستشفى وإجراء العديد من الفحوصات التي أثبتت سلامته من الإصابة، كما تعرض العلاوي إلى كدمات في الوجه وخرج في وقت متأخر إلى المنزل، وأكد العلاوي في تصريح خص به «عكاظ» الحمد لله على كل حال، أنا الآن بصحة وعافية. وأضاف: لا أعلم في بداية الإصابة عن شيء، فقدت الوعي، ولكن لطف الله والحمد لله أنا الآن بخير، وأشكر إدارة النادي على وقفتها بجانبي، كما أشكر جميع الرياضيين من مسؤولين وجماهير على مشاعرهم.من جهة أخرى، تفاعل العديد من الرياضيين للاطمئنان على حالة اللاعب، إذ تلقى رئيس نادي الباطن ناصر الهويدي اتصالاً هاتفياً من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ للاطمئنان على صحة اللاعب عبدالعزيز العلاوي. فيما تلقى اتصالاً مماثلاً من محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، كما تلقى اتصالاً من رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وعدد من الرياضيين للاطمئنان على صحة اللاعب.