صادق المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله (لاعب النصر) على انفراد «عكاظ» بخبر استمراره مع النصر بعد أن تواردت أنباء إعلامية بمغادرته أسوار «العالمي» خلال سوق الانتقالات الحالية.ونفى حمدالله صحة كل الأخبار الذائعة حول رحيله، مؤكدا أنه يحترم عقده مع النصر وجمهوره الذين يرتبط معهم بعلاقة خاصة، مبينا استمراره مع العالمي حتى نهاية عقده الحالي. وقال عبر عدة تغريدات في حسابه الرسمي في تويتر: «السلام عليكم جماهير النصر العالمي الحقيقيين. ‏نظرا لكثرة الكذب والافتراء من الصحفيين والإعلاميين السيئين فأنا سأوضح لكم بعض النقاط: ‏أولا: أنا لاعب محترف وعندي عقد مع فريقي النصر وأحترمه وأحترم تعاقدي مع النادي. ‏ثانيا: لم أساوم يوما فريقي ولن أساومه أبدا، فله فضل علي كبير»وأضاف: «‏ثالثا: أنا مستمر في نادي النصر ما دام عقدي ساريا مع فريقي، ‏رابعا: الحب الذي بيني وبين جماهير النصر الحقيقيين لن يُفرقه أي شخص لا من قريب ولا من بعيد، ‏خامسا: غيابي عن المباراة الماضية كان قرارا فنيا وأنا أحترمه».وختم حمدالله: «ما دمت حاملا قميص هذا الفريق العريق فأنا دائما أسعى جاهدا لإسعاد جماهيره العاشقة، وأنتظر كذبا وافتراء آخر من المهرجين والسلام عليكم ورحمة الله».وجاءت تغريدات حمدالله لتمنح الجمهور النصراوي مزيداً من الاطمئنان حول مستقبل نجمهم المحبوب وفريقهم الذي تنتظره مشاركات مهمة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا وكأس الملك.وكان مصدر مطلع قد كشف لـ«عكاظ» أن إدارة النصر أنهت أزمة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، بعد أن تم التفاهم بين الطرفين، حيث أبدت إدارة النصر تمسكها الكامل باللاعب حمدالله، وفي المقابل كان لدى اللاعب حمدالله بعض العتب ورغبته باللعب أساسيا، وتم إفهامه أن هذا قرار فني ويجب عليه احترامه وهو ما تفهمه اللاعب حمدالله وأبدى استعداده التام للالتزام بقرارات المدرب الفنية، وسيكون حمدالله متواجداً في مباراة التعاون القادمة ويبقى قرار مشاركته في المباراة من عدمها بيد المدرب.من جانب آخر، كشفت مصادر «عكاظ» أن إدارة النصر جلست مع المدرب البرازيلي مانو مينيز وتمت مناقشته في أخطائه الفنية من وجهة نظرها التي حدثت في مباراة الفيصلي الماضية، وأهمها التشكيل الأساسي الذي بدأ به المباراة وطالبته بتصحيح أخطائه بدءاً من مباراة التعاون القادمة، حيث ترى الإدارة أن المدرب لديه أخطاء ولكن لا تصل إلى درجة الاستغناء عنه، خصوصاً أنه تم اختياره عن قناعة فنية، وترى أن هذه الأخطاء بالإمكان تلافيها في المباريات القادمة.وكشف المصدر أنه ربما يتم التعاقد مع حارس برازيلي في حال تمت إعارة اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز لأحد الأندية الخارجية، خصوصاً أن اللاعب لن يتمكن من المشاركة مع الفريق قبل الفترة الشتوية وترغب الإدارة النصراوية بإعارته خلال هذه الفترة لتسجيل حارس أجنبي وتجهيزه طبياً وفنياً للمرحلة القادمة، وفي حال تمكن النصر من تسجيل حارس أجنبي ستتم الاستعانة به في دوري أبطال آسيا إلى جانب اللاعب البرازيلي تاليسكا والأوزبكي ميشاريبوف على أن تتم المفاضلة بين حمدالله والكاميروني أبوبكر، حيث لا يزال المدرب حائراً في أمره بسبب غياب حمدالله عن لقاء تراكتور الإيراني في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا بسبب تراكم البطاقات الصفراء عليه، إلى جانب قلبي الدفاع علي لاجامي وعبدالله مادو لنفس السبب حيث سيتم تجهيز محمد آل فتيل وعبدالإله العمري للمشاركة أساسيين في المباراة المفصلية لأصفر العاصمة في مشواره الآسيوي.