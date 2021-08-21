خرج فريق الفتح بالتعادل الإيجابي مع ضيفه الفيحاء بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالإحساء ضمن لقاءات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء تقدم الفتح اولاً عن طريق سفيان بن دبكة (د: ٢٣)، وسرعان ما عاد الفيحاء للقاء بإحراز هدف التعادل عن طريق رامون لوبيز (د: ٢٦)، وشهد الشوط الثاني أول ركلة جزاء ضائعة في دوري المحترفين بعد ان تصدى حارس الفيحاء ستويكوفيتش لتسديدة مروان باتنا، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.وبهذه النتيجة يحصد الفتح النقطة الأولى له في الدوري فيما وصل الفيحاء للنقطة الرابعة.