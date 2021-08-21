اختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو بطولة التايكوندو النسائية الأولى للبومسي التي أقيمت بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، حيث شهدت البطولة منافسة قوية من قبل اللاعبات اللاتي مثلن فرق أندية وج والتحالف والرياض، أكاديمية أبرار، أكاديمية الريم الدولية، فنون آسيا، مركز خطوات الأبطال، رواد العرب، فريق JC. وجاء الترتيب الفردي للمشاركات على النحو التالي:



فئة الفراشات:



1. لجين قاري - أكاديمية أبرار 2



2. الماسة الغامدي - التحالف



3. ديما شويعر - أكاديمية أبرار 1



4. مريم نوفل - خطوات الأبطال



فئة الزهرات:



1. ارام أسامة - وج



2. ريم سبتاوي - خطوات الأبطال 2



3. سيما نبعة - خطوات الأبطال 1



4. مرام خالد اليحياء - التحالف



فئة الفتيات:



1. زين الشرف العويشق - التحالف



2. سيدرا نبعة - خطوات الأبطال 1



3. رغد شرواني - فنون آسيا



4. روز اللحياني - أكاديمية الريم



فئة تحت 30 سنة:



1. رهف الجوهي - التحالف



2. علياء فادان - أكاديمية الريم



3. رنا الشريف - نادي jc



4. بنان يماني - نادي jc



فئة تحت 40 سنة:



1. أبرار بخاري - أكاديمية أبرار 2



2. لارا كاظم - نادي وج



3. هدى اليزيد - نادي الرياض



4. أروى حسن - أكاديمية أبرار 1



فئة فوق 40 سنة:



1. أريج سيهاتي - أكاديمية أبرار 1



2. بسنت أمين - أكاديمية أبرار 2



وفي الترتيب العام للبطولة في فئتي الفراشات والزهرات جاء نادي وج بطلاً للبطولة، وحل فنون آسيا في المركز الثاني، وأكاديمية أبرار في المركز الثالث، ونادي التحالف في المركز الرابع. وفي فئتي الفتيات والسيدات حل نادي التحالف بطلاً للبطولة فيما جاءت أكاديمية الريم الدولية في المركز الثاني وأكاديمية أبرار في المركز الثالث ومركز خطوات الأبطال رابعاً. وتم منح فريق (JC) ومركز خطوات الأبطال جائزتي الفريق المثالي. فيما أدار المنافسات وتنظيم البطولة طاقم تحكيم نسائي مكون من الحكمات سحر مؤمنة (الحكم العام للبطولة)، صفاء النعماني، نوال قنوني، نجود إمام، فاطمة آيت حمو، سلوى سجيني، غالية غالي. وقام بتتويج الفائزات عضو مكتب وزارة الرياضة بمحافظة جدة رؤى قطان.