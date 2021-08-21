تختتم لقاءات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم (السبت) بإقامة لقاءين، إذ يستضيف الفتح نظيره الفيحاء على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء عند الساعة 6:50م، كما يحل الاتفاق ضيفاً على الشباب على استاد الملك فهد الدولي بالرياض عند الساعة 8:50م.النموذجي يواجه البرتقاليسعياً لتعويض خسارة الجولة الأولى يخوض فريق الفتح لقاءه أمام ضيفه الفيحاء إذ تعرض للخسارة في الجولة الأولى أمام الرائد بهدف دون مقابل، ويعتمد مدرب الفتح يانيك فيريرا على طريقة 4 - 2 - 3 - 1 بوجود فراس البريكان في خط المقدمة وخلفه الثلاثي مراد باتنا وغوستاف ويكهايم وكريستيان كويفا، فيما يدخل فريق الفيحاء هذا اللقاء وهو يملك في رصيده 3 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على الاتحاد بهدف دون مقابل، ويطمح البرتقالي لمواصلة انتصاراته والمنافسة على مراكز المقدمة، ويعتمد مدربه فوك راشوفيتش على طريقة 4 - 2 - 3 - 1 بوجود رامون لوبيز في خط المقدمة وخلفه الثلاثي صامويل اوسو وباناجيوتيس تاختسيديس وسلطان مندش.الليث والكوماندوز.. إثارة ونديةوفي واحدة من أقوى لقاءات الجولة يستضيف الشباب نظيره الاتفاق ويبحث الليث الأبيض عن تعويض الخسارة في الجولة الأولى التي تلقاها من فريق أبها بهدفين لهدف، ويعتمد مدرب الشباب بركيلس شاموسكا على طريق 4 - 3 - 3 بوجود المهاجم اوديون ايغالو في خط المقدمة ويعاونه الثنائي علي مجرشي ونواف العابد، أما فريق الاتفاق فإنه يدخل لقاء الليلة بحثاً عن النقاط الثلاث لمواصلة انتصاراته بعد تفوقه على الباطن في الجولة الأولى بهدفين لهدف، ويعتمد مدربه الوطني خالد العطوي على طريقة 4 - 2 - 3 - 1 بوجود الهداف عبدالله السالم في خط المقدمة وخلفه الثلاثي محمد الكويكبي وروبن كوايسون وسعد السلولي.