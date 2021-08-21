أعلن اللاعب المغربي مهاجم نادي النصر عبدالرزاق حمدالله، عدم صحة الأنباء التي تم تداولها في الأيام الماضية التي أفادت بإمكانية رحيله عن صفوف «العالمي»، إذ أكد استمراره في صفوف النادي ما دام عقده ساريا مع الفريق.

وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه في «تويتر» اليوم (السبت): «أنا لاعب محترف ولدي عقد مع فريقي النصر وأحترمه وأحترم تعاقدي مع النادي»، مؤكدا «لم أساوم يوما فريقي ولن أساومه أبدا، فله فضل كبير علي. أنا مستمر في نادي النصر مادام عقدي ساريا مع فريقي».

وأضاف حمدالله: «الحب الذي بيني وبين جماهير النصر الحقيقيين لن يُفرقه أي شخص لا من قريب ولا من بعيد. غيابي عن المباراة الماضية كان قرارا فنيا وأنا أحترمه. ومادمت حاملا قميص هذا الفريق العريق فأنا دائما أسعى جاهدا لإسعاد جماهيره العاشقة».

وعلل اللاعب المغربي تبريراته بسبب ما أسماه «كثرة الكذب والافتراء»، واختتم تغريداته بقوله: «أنتظر كذبا وافتراء آخر من المهرجين والسلام عليكم ورحمة الله».