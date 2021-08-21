كشف مصدر مطلع لـ«عكاظ» أن إدارة النصر أنهت أزمة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، بعد أن تم التفاهم بين الطرفين، حيث تم أبدت إدارة النصر تمسكها الكامل باللاعب حمدالله، وفي المقابل كان لدى اللاعب حمدالله بعض العتب ورغبته باللعب أساسيا، وتم إفهامه أن هذا قرار فني ويجب عليه احترامه وهو ما تفهمه اللاعب حمدالله وأبدى استعداده التام للالتزام بقرارات المدرب الفنية، وسيكون حمدالله متواجداً في مباراة التعاون القادمة ويبقى قرار مشاركته في المباراة من عدمها بيد المدرب.من جانب آخر كشفت مصادر «عكاظ» أن إدارة النصر جلست مع المدرب البرازيلي السيد مانو مينيز وتمت مناقشته في أخطائه الفنية من وجهة نظرها التي حدثت في مباراة الفيصلي الماضية، وأهمها التشكيل الأساسي الذي بدأ به المباراة وطالبته بتصحيح أخطائه بدءاً من مباراة التعاون القادمة، حيث ترى الإدارة أن المدرب لديه أخطاء ولكن لا تصل إلى درجة الاستغناء عنه خصوصاً أنه تم اختياره عن قناعة فنية، وترى أن هذه الأخطاء بالإمكان تلافيها في المباريات القادمة، وكشف المصدر أنه ربما يتم التعاقد مع حارس برازيلي في حال تم إعارة اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز لأحد الأندية الخارجية خصوصاً أن اللاعب لن يتمكن من المشاركة مع الفريق قبل الفترة الشتوية وترغب الإدارة النصراوية بإعارته خلال هذه الفترة لتسجيل حارس أجنبي وتجهيزه طبياً وفنياً للمرحلة القادمة، وفي حال تمكن النصر من تسجيل حارس أجنبي سيتم الاستعانة به في دوري أبطال آسيا إلى جانب اللاعب البرازيلي تاليسكا والأوزبكي ميشاريبوف على أن يتم المفاضلة بين حمدالله والكاميروني أبوبكر، حيث لازال المدرب حائراً في أمره بسبب غياب حمدالله عن لقاء تراكتور الإيراني في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا بسبب تراكم البطاقات الصفراء عليه، إلى جانب قلبي الدفاع علي لاجامي وعبدالله مادو لنفس السبب حيث سيتم تجهيز محمد آل فتيل وعبدالإله العمري للمشاركة أساسيين في المباراة المفصلية لأصفر العاصمة في مشواره الآسيوي.