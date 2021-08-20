تحدث مدرب الهلال جارديم بعد فوز فريقه على التعاون في اللقاء الذي جمعهم في مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، حيث كان خاسراً فريقه حتى الدقيقة "80 " من زمن المباراة وقال: «لم يكن الفريق جيداً في الشوط الأول، حيث عانى الفريق كثيراً وحاولنا التدارك ووُفقنا بذلك خلال الشوط الثاني»، وأضاف الشوط الثاني كان يجب تسريع رتم الفريق وقلب النتيجة وتحقيق الهدف، وهذا ما تحقق في الدقائق الأخيرة، وفي سؤال له حول عدم بداية المباراة بنفس تشكيلة نهاية المباراة أجاب، الثنائي سلمان الفرج وياسر الشهراني لم يتمرنا سوى 5 أيام فقط، وماثيوس بيريرا انضم للتوّ للفريق، ولو بدأنا فيهم قد نعاني من عدم انسجام، وأضاف، لدينا موسم طويل ومباريات كثيرة ونحتاج جميع اللاعبين بأفضل عطاء ويجب أن تُبعد العواطف عن الاختيارات.