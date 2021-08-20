قلب فريق الهلال تأخره من أمام مضيفه التعاون لفوز بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن لقاءات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء تقدم التعاون أولاً بعد أن استفاد ليندر تاوامبا من هدية حارس الهلال عبدالله المعيوف ليضع تاوامبا الكرة في المرمى الهلالي الخالي كهدف أول للتعاون (د: 26)، وفي الشوط الثاني قلب الهلال النتيجة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة إذ تمكن موسى ماريجا من إحراز هدف التعادل (د: 81)، وفي الوقت بدل الضائع أحرز مدافع الهلال جانغ هيون سو الهدف الثاني للهلال (د: 90+3)، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه الثاني على التوالي ويصل للنقطة السادسة متصدراً جدول الترتيب، فيما تلقى التعاون الخسارة الأولى له وتجمد رصيده النقطي عند نقطة واحدة.