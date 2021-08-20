تجاوز فريق ضمك ضيفه الطائي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة ضمن لقاءات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاء هدف اللقاء الوحيد لضمك عن طريق لاعبه ميجو كاكتاس (د: 66)، ليحقق ضمك فوزه الأول في الدوري ويحصد ثلاث نقاط فيما تلقى الطائي الخسارة الثانية على التوالي ليبقى دون أي نقطة.